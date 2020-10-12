Кудрин счел слишком оптимистичными прогнозы кабмина по экономическому росту
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал слишком оптимистичными прогнозы правительства по росту российской экономики на ближайшие годы. Об этом сообщает ТАСС.
Так, кабмин ожидает в 2021 году экономический рост более 3%, однако по мнению Кудрина, такого показателя не удастся достичь даже в 2022-2023 годах.
Он также предположил, что падение валового внутреннего продукта в текущем году превысит 5%.
«Вероятно, потери будут выше, чем оценивает правительство», — заключил Глава Счетной палаты.
Согласно имеющемуся прогнозу социально-экономического развития станы, ВВП России в нынешнем году упадет на 3,9%, а экономический рост в последующие годы составит порядка 3,3%.
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