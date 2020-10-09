Международные рейсы разрешили выполнять еще из 4 городов РФ

Международные рейсы с 9 октября разрешено выполнять еще из четырех российских городов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.

Такое решение было принято правительством России.

«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — указано в сообщении.

Новость дополняется.