Реальный эффективный курс рубля упал на 15% с начала года
Семён Сонный
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Реальный эффективный курс рубля с начала 2020 года опустился на 15,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального банка.
В сентябре текущего года падение реального эффективного курса составило 2,3% по сравнению с показателем за предыдущий месяц, указано в сообщении.
При этом в III квартале года курс снизился на 4,5% по сравнению со II кварталом и на 12,3% к декабрю прошлого года.
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