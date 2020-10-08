В Центробанке предупредили о риске «перегрева» на ипотечном рынке

Продление программы льготного ипотечного кредитования и нового кризиса могут привести к риску «перегрева» на рынке, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в интервью РИА «Новости».

На данный момент причины для опасений отсутствуют, в рамках программы выдано около 400 млрд рублей при общем лимите в 900 млрд рублей, отметил Данилов.

При этом в случае увеличения лимита и продления программы возможен «перегрев» рынка, так как увеличение объема выдачи кредитов может спровоцировать рост цен на жилье, предупредил представитель Центробанка.

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