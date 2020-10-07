СПАР может быть продлен до 2040 года по итогам переговоров Минторга США и Росатома

Инициированная американской стороной поправка к соглашению от 1992 года о приостановлении антидемпингового расследования (СПАР) в отношении урана из РФ, позволяет продлить его до 2040 года.

В результате переговоров Госкорпорации «Росатом» и Министерства торговли США была решена ключевая задача: установлены предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на стратегическую перспективу.

Достигнутые договоренности позволяют Росатому полностью исполнить имеющиеся контрактные обязательства, часть из которых предусматривает поставки до конца следующего десятилетия, а также конкурировать за получение новых долгосрочных заказов.

Соглашением предусмотрен механизм периодической корректировки квот, которые рассчитываются на основе относительных значений потребностей американских АЭС и зависят от прогнозов развития атомного энергетического рынка.

Как известно, в США, в отличие от ряда стран Евросоюза, активно обсуждается курс на возрождение национальной атомной энергетики, и если потребности в урановой продукции будут расти, то и объем поставок из России может увеличиться.

Константин Долгов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, считает, что достигнутая Росатомом договоренность — хороший пример того, что РФ и США могут прагматически сотрудничать, без ненужной политизации.

«Именно к этому мы последовательно призываем американскую сторону», — напомнил Долгов.

«Стороны соглашения понимают важность бесперебойной поставки топлива на американские атомные станции, ведь речь идет о безопасности энергосистемы. Хотя в США ранее высказывались и призывы к полному бойкоту российского урана, но это, скорее, были громкие политические заявления для привлечения внимания, не имеющие под собой аргументированной основы», — предположил сенатор.

«Росатом всегда добросовестно выполнял все свои обязательства, в том числе в рамках СПАР. Установление квот для защиты собственных производителей – это реалии современного рынка, от них никуда не деться. Впрочем, если посмотреть на динамику квот, то мы видим прогнозируемое увеличение доли российских поставок урана от общего спроса с 20% в 2022 году до 24% в 2023 году. Полагаю, что в случае увеличения потребностей в топливе для АЭС пониженные квоты на следующие годы могут быть пересмотрены в сторону повышения», — отметил Долгов.