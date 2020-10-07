Собянин заявил, что Москва выделила на борьбу с COVID-19 284 млрд рублей

Правительство Москвы выделило на борьбу с коронавирусом 284 млрд руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, фактические расходы на сегодняшний день превысили 213 млрд руб. Поддержку уже получили свыше 8 млн горожан.

Как уточнил мэр, важнейшими программами помощи стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции. Средства получили порядка 1,9 млн человек.

Кроме того, повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет получили почти 110 тыс. детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тыс. жителей столицы, а выдачей продуктовых наборов учащимся школ — более 1 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и назван «Спутник V».

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