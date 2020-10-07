Россияне рассказали о своих предпочтениях по зарплате в валюте

Менее 1% жителей России получают зарплату в долларах и евро, такую же заработную плату хотели бы 40% россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования HeadHunter.

Известно, что 99% опрошенных выдают зарплату в рублях, 0,3% — в долларах, 0,2% — в евро, 0,1% — в гривнах, лирах, биткоинах и других валютах.

При этом 21% респондентов предпочли бы зарплату в долларах, 19% — в евро, 0,4% — в других.

Больше всего за доллары и евро выступили работники сфер искусства и масс-медиа (59%), сферы закупок (57%) и информационных технологий (56%).

В опросе приняли участие 9514 человек, он проводился во второй половине сентября текущего года.

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