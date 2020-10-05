Матвиенко предложила увеличить выплаты бедным семьям с детьми в 2021 году

Катерина Медведева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование», — сказала она в ходе слушаний, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год.

По ее словам необходимо сделать особый акцент на мерах поддержке детей. Так, при работе над проектом бюджета необходимо предусмотреть «повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года».

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