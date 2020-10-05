Рубль укрепляется к доллару и евро

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Так, курс доллара снизился в начале торгов на 20 копеек, до 78 руб.

Евро упал на 23 копейки, до 91,4 руб.

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