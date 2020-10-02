Цена нефти марки Brent опустилась ниже $39 за баррель
Михаил Кириллов
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Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель впервые с 16 июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, по данным площадки на 13.22 мск, Brent торговался по $38,97.
Падение составило 4,79% по отношению к прошедшему дню.
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