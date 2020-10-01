В «Нафтогазе» заявили, что Украина накопила рекордное количество газа

Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что в подземных хранилищах (ПХГ) страны накоплены рекордные объемы газа — 28 млрд кубометров. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, украинские подземные хранилища газа заполнены уже на 90%.

«Этого не было давно. До конца месяца заполненность может достигнуть 100%», — сказал Коболев.

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