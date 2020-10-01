Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

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Цены на нефть Brent уже упали ниже $40 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на 18.24 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее эта цена оказалась на уровне 39,95 доллара за баррель», — говорится в сообщении.

Как сообщалось 28 сентября, цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель.

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