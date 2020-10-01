Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Мальта в четверг, 1 октября, подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что налог на дивиденды и проценты будет повышен до 15%.

Соответствующий документ подписали статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов — и чрезвычайный и полномочный посол Мальты в РФ Пьер Клайв Аджус.

По данным Минфина, ратификация протокола должна быть осуществлена до конца 2021 года, чтобы его положения начали действовать с 1 января 2021 года.

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