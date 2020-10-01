Токийская биржа не сумеет возобновить торги до конца дня

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа не сможет восстановить свою работу как минимум сутки из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«Торги всеми акциями приостановлены до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены. Приносим извинения за неудобства, причиненные инвесторам и участникам рынка», — говорится в сообщении площадки.

Биржа должна была открыться в 9.00 по местному времени (3.00 мск), однако ее специалисты выявили неисправность, которая отвечает за распространение рыночной информации.

Большинство других фондовых бирж Японии также не смогли открыться из-за сбоя. В настоящее время исправно функционируют только фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа.

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