Токийская биржа не сумеет возобновить торги до конца дня
Михаил Кириллов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа не сможет восстановить свою работу как минимум сутки из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
«Торги всеми акциями приостановлены до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены. Приносим извинения за неудобства, причиненные инвесторам и участникам рынка», — говорится в сообщении площадки.
Биржа должна была открыться в 9.00 по местному времени (3.00 мск), однако ее специалисты выявили неисправность, которая отвечает за распространение рыночной информации.
Большинство других фондовых бирж Японии также не смогли открыться из-за сбоя. В настоящее время исправно функционируют только фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: