Курс рубля резко пошел в рост

Рубль к вечеру показал резкий рост почти на два рубля к евро и более одного рубля к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 17.09 по мск, курс доллара расчетами на «завтра» опустился на 1,37 руб. — до 77,71 рубля.

При этом курс евро упал до 90,95 руб., отметив снижение на 1,92 рубля.

Кроме того, декабрьские фьючерсы североморской нефтяной смеси марки Brent растут на 0,29%, до $41,88 за баррель.

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