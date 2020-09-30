Трамп рассказал о миллионах уплаченных налогов

Президент США Дональд Трамп заявил, что платил налоги на миллионы долларов в последние годы. С таким заявлением он выступил в ходе дебатов со своим соперником на предстоящих выборах Джо Байден, трансляцию ведет телеканал CBS News.

Глава государства подчеркнул, что не уклоняется от уплаты налогов. Он также добавил, что опубликует налоговую декларацию, когда она будет готова.

Ранее газета New York Times опубликовала материал о том, что Трамп уклонялся от уплаты подоходного налога в течение 10 лет.

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