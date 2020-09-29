Курс евро поднялся выше 93 рублей

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Курс евро в ходе торгов 29 сентября поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию 10.09 мск евро поднялся до отметки 93,21 руб.

Днем ранее евро преодолел отметку 92 рубля.