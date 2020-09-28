Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры упал к доллару и обновил исторический минимум, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара достиг 7,778 лиры (на 12.18 мск). Таким образом, курс лиры приблизился к историческому минимуму, достигнутому в мае 2020 года (тогда курс составил 7,2712 лиры к доллару).

Валюту ослабляют геополитические риски, связанные с обострением отношений между Турцией и Грецией. Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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