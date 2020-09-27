Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Максимс Краюшкинс

Начиная с 27 сентября Россия возобновляет полеты в Южную Корею. Как сообщает РИА «Новости», решение было принято по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией с 21 сентября, этот список пополнился Южной Кореей (Сеул), авиасообщение с которой возобновилось с 27 сентября.

Полеты в каждую из этих стран будут выполняться раз в неделю.

27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

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