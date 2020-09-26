Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электричество на 5% в 2021 году

Сетевые тарифы для населения будут увеличиваться на 5% ежегодно в 2020 — 2030 годах с целью сокращения объемов перекрестного субсидирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трехлетний макропрогноз Минэнерго.

При этом для остальных потребителей ожидается рост не более чем на 3%.

«Размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно», — уточнили в МЭР.

Таким образом, ведомство сохранило предыдущий прогноз по ценообразованию данных показателей.

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