Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Курс евро превысил отметку в 91 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.

Это произошло впервые с февраля 2016 года.

Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля — впервые с апреля 2016 года.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов, такая динамика связана с опасениями на фоне второй волны коронавируса, угрозами санкций против России и ситуацией с Алексеем Навальным.