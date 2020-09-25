Пандемия сильно не повлияет на банковский сектор РФ, считает Греф

Максимс Краюшкинс

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает значимых потрясений в российском банковском секторе на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не ожидаю каких-то больших проблем в банковском секторе, потому что произошла мощнейшая очистка сектора», — сказал он.

Ранее руководство Сбербанка приняло решение перевести около 50% своих сотрудников на удаленный режим работы из-за увеличения числа заражений коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших коронавирусом, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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