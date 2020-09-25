Рубль уверенно растет против доллара и евро в начале торгов

Курс рубля уверенно растет против доллара и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск 25 сентября опустился на 25 коп. и составил 76,89 руб.

Курс евро снизился на 36 коп., достигнув 89,69 руб.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,1% - до $41,98 за баррель.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс евро достиг 89,98 рубля