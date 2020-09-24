Власти Москвы закрыли несколько магазинов за нарушение «масочного режима»

Столичные власти закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение «масочного режима». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора и департамента проводят совместные рейды, чтобы выявить нарушителей.

По словам Немерюка, с мая в городе из-за несоблюдения карантинных правил были закрыты 43 магазина. Однако случаи, когда предприятие не разрешили открыть вновь — единичные.

Срок, на который предприятие приостановит свою деятельность, определяет суд, пояснил Немерюк.

Чиновник напомнил, что в столице продолжает действовать указ мэра Сергея Собянина от 12 мая, который делает обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах.

Ранее стало известно, что в Москве закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.