Официальный курс евро достиг 89,98 рубля

Официальный курс евро на 25 сентября повысился на 73,1 коп. и составил 89,9818 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара вырос на 82,35 коп., достигнув 77,178 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная на 25 сентября, увеличилась на 78,19 коп., до 82,9397 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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