В России могут начать по-новому высчитывать МРОТ и прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, размер прожиточного минимума могут приравнять к 44,2% среднедушевого дохода. Сейчас этот показатель исчисляется исходя из статистической стоимости корзины потребления.

МРОТ же тогда будет равен 42% от средней зарплаты по России.

Отмечается, что повышать прожиточный минимум в регионах планируют постепенно, распределив процесс на период с 2021 до 2025 года.

Соответствующая инициатива Минтруда уже одобрена правительством. Если она будет окончательно принята, в федеральные законы внесут необходимые изменения.