Препарат от COVID-19 «Авифавир» пообещали сделать на 30% дешевле аналогов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» пообещали сделать препарат от коронавируса «Авифавир» на треть дешевле аналогов, следует из сообщения фонда.

Они планируют оптимизировать себестоимость лекарства, чтобы сделать его более доступным. Только после этого фонд приступит к розничным продажам «Авифавира».

В результате мероприятий по снижению себестоимости «цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке».

Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» поступил в московские аптеки, его цена составила 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток.

Отмечается, что регистрация препарата на базе фавипиравира в Японии ожидается в октябре. Таким образом, Россия опередила Японию на 5 месяцев благодаря эффективно проведенным клиническим исследованиям, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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