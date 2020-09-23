Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что согласно принятым изменениям Конституции, выплаты ниже МРОТ являются нарушением закона.

Путин также добавил, что приоритетной задачей правительства является благополучие граждан страны и рост их доходов.

По закону размер МРОТ на следующий год рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. На данный момент МРОТ в России составляет 12 130 руб.

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