Путин назвал главный инструмент борьбы с бедностью

Президент России Владимир Путин назвал социальный контракт одним из ключевых инструментов в борьбе с бедностью. Об этом он сказал на встрече с сенаторами в Кремле в среду, 23 сентября.

«Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что с 2021 года социальный контракт будет внедряться по всей России, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета планируется направлять в регионы более 26 млрд руб.

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