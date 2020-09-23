Путин назвал главный инструмент борьбы с бедностью
Анна Светлова
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Президент России Владимир Путин назвал социальный контракт одним из ключевых инструментов в борьбе с бедностью. Об этом он сказал на встрече с сенаторами в Кремле в среду, 23 сентября.
«Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт», — сказал глава государства.
Российский лидер напомнил, что с 2021 года социальный контракт будет внедряться по всей России, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета планируется направлять в регионы более 26 млрд руб.
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