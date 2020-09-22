Акции «Яндекса» подросли на фоне сообщений о покупке Тинькофф банка
Валерия Исполатова
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали до 4900 рублей за штуку на фоне сообщений о покупке компанией Тинькофф банка. Об этом свидетельствуют данные торгов на 22:00 мск.
В это время котировки «Яндекса» ускорили рост до 8,2%.
Ранее стало известно, что компания проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки составит около $5,48 млрд.
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