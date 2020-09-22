В США за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев COVID-19

В США за сутки число новых заражений коронавирусом выросло на 52 070, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 6,8 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились 6 858 130 человек. Жертвами вируса стали 199 886 пациентов, в том числе 356 за последние сутки.

Днем ранее в Америке было зафиксировано 38 978 случаев COVID-19 и 230 смертей соответственно.

Успешно справились с заболеванием более 2,6 млн американцев.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия, на третьем — Бразилия.

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