«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

В заявлении украинской компании говорится, что услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному договору.

В «Нафтогазе» также отметили, что аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша). Это первый подобный аукцион.

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