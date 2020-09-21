«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину
Валерия Исполатова
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Компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».
В заявлении украинской компании говорится, что услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному договору.
В «Нафтогазе» также отметили, что аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша). Это первый подобный аукцион.
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