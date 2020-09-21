Путин повысил зарплату судьям
Михаил Кириллов
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат российским судьям на 3% с 1 октября 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, оклады таким образом вырастут у судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов.
Отмечается, что данное решение было принято для «обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».
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