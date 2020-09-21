Экономист оценил идею увеличить акциз на табачную продукцию

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал идею Министерства финансов повысить в следующем году акциз на табачную продукцию. Об этом сообщает RT.

По его мнению, такое решение позволит компенсировать существенную часть бюджета.

«Десятки миллиардов рублей в бюджет пойдут и помогут закрыть часть вот этого бюджетного дефицита», — произнес Беляев.

По его словам, это связано с тем, что в России наблюдается существенный оборот табачной продукции.

Ранее Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.

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