ФАС снова обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала второе предупреждение компании Booking.com из-за требования от отелей и гостиниц гарантий лучшей цены для сервиса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение было выдано ООО «Booking.com B.V.» 18 сентября 2020 года. По мнению ФАС, компания нарушает антимонопольное законодательство.

Сервис обязывал гостиницы, отели, хостелы соблюдать одинаковые условия реализации номеров во всех вариантах их продаж.

Так, заключая контракт с агрегатором, отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. При этом ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров.

«Ведомство пришло к выводу, что таким образом, Booking.com, занимающий доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и других средствах размещения, навязывал заведомо невыгодные условия договора», — пояснили в ФАС.

Предупреждение необходимо исполнить до 18 октября. В случае отказа от исполнения, ФАС может возбудить уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Booking.com обвинили в невыполнении требований ФАС

— ФАС возбудила дело против Booking.com B.V.