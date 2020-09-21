Пособия безработным россиянам с детьми могут стать бессрочными

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать выплату пособия для безработных с детьми бессрочной. Об этом сообщают «Известия».

Данная мера поддержки была введена для россиян в апреле в связи с пандемией коронавируса. На каждого ребенка безработным выплачивали по три тысячи рублей ежемесячно.

Она была продлена до сентября, однако теперь может стать постоянной. ФНПР уже представила ее в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Федерация также считает необходимым увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило дополнительные 35 млрд рублей для россиян, потерявших работу из-за пандемии.