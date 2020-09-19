Авиасообщение Россия — Киргизия будет осуществляться только один раз в неделю

Россия будет осуществлять только один рейс в неделю в Киргизию с 21 сентября. Об этом сообщили в киргизском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, такие ограничения вводятся для предупреждения завоза и распространения инфекции. Они будут действовать на первом этапе. Рейс будет следовать по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек один раз в неделю. С киргизской стороны регулярные рейсы будут выполняться каждую пятницу.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России с 21 сентября будет возобновлено регулярное авиасообщение с Киргизией», — говорится в сообщении штаба.

В России за прошедший день зафиксировали 6 065 новых случаев коронавируса. Всего в стране коронавирус был обнаружен у 1 097 251 человека, выздоровели 906 462 пациента, скончались 19 339.

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