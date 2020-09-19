В Раде рассказали, как Киев пострадает от остановки «Северного потока — 2»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Юрий Загородний заявил, что в с случае если «Северный поток — 2» заблокируют, «следующей целью» США развал украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает сайт партии.

По его словам, США, вводя санкции в отношении газопровода, пытаются вытеснить Россию с рынка газа в Европе. Парламентарий выразил мнение, что «майдан» на Украине, организованный Вашингтоном, преследовал как политические, так и экономические цели.

«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом «Северного потока ‒ 2», наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — считает Загородний.

Ранее ряд стран заявили о необходимости остановить строительство газопровода после инцидента с блогером Алексеем Навальным, госпитализированным 20 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почти готов: власти востока Германии поддерживают «Северный поток – 2»

— Глава ЕК назвала «Северный поток — 2» политическим проектом

— В Германии заявили, что «Северный поток — 2» достроен на 97%