Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

Препарат от коронавируса «Коронавир» будет стоить в аптеках 11 550 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-производителя «Р-Фарм».

Уточняется, что это цена за 50 таблеток в упаковке.

17 сентября Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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