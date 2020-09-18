ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор отмечает, что при развитии ситуации с базовым прогнозом будет оцениваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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