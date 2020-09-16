Силуанов рассказал, как изменится цена на сигареты с 2021 года

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, на сколько повысится цена на сигареты после увеличения акциза на 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что что стоимость пачки сигарет возрастет примерно на 20 рублей.

«Если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — уточнил Силуанов.

Министр добавил, что средняя стоимость пачки сигарет возрастет на 17%.

Как сообщалось ранее, Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений не принималось.

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