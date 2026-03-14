Гладков сообщил о последствиях и пострадавших после атак в Белгородской области

Гладков: шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Шебекинском округе

Шесть человек получили ранения в результате атак ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что среди пострадавших есть боец подразделения «Орлан».

По его словам, в селе Максимовка FPV-дрон взорвался на территории предприятия. Один мужчина получил тяжелые ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка. Там дрон атаковал автомобиль «Газель». Двоих пострадавших глава поселения вместе с бойцами самообороны вывез с места происшествия и доставил в Шебекинскую центральную районную больницу. В результате атаки также были повреждены остекление и забор частного дома.

Кроме того, в городе Шебекино во время выполнения служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчина получил множественные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Его перевозят в городскую больницу №2 Белгорода.

Также сообщается, что после ударов двух FPV-дронов по предприятию в городе мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены производственный цех и транспортное средство.

Ранее в МИД России заявили о попытках Украины устроить энергоблокаду Белгорода.