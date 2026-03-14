ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командных центров «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам ливанской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских Вооруженных сил.

»ЦАХАЛ нанес удары по дополнительным командным центрам, созданным террористической организацией «Хезболла» в Бейруте, и уничтожил их. В их число входили командные центры «Хезболлы», из которых террористы осуществляли террористические атаки против Государства Израиль и его жителей», — говорится в сообщении.

По данным израильского военного командования, с момента начала операции «Ревущий лев» 28 февраля израильская армия нанесла удары по примерно 110 командным центрам «Хезболлы», нанеся серьезный ущерб организации. ЦАХАЛ подчеркнул, что принял все меры по снижению угрозы для гражданского населения Ливана.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте. На фоне ударов израильская армия призвала ливанцев покинуть шиитские кварталы Бейрута Шиях и Харет-Хорейк.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
