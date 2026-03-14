Неадекватный пассажир самолета искусал стюардессу и избежал тюрьмы

В США осудили «пассажира из ада», который покусал стюардессу и устроил хаос в самолете, сообщается на портале Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в апреле 2023 года на рейса авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Детройт. В состоянии сильного алкогольного опьянения уроженец Йемена Мохаммеду Али трогал волосы, руку и грудь пассажирки, а затем укусил стюардессу, пытавшуюся его остановить. Также он бил по сиденьям, кричал и дважды вырвался из фиксаторов. В итоге бортпроводники с помощью двух пассажиров удерживали его удлинителями ремней и наручниками до посадки, пока Али матерился и угрожал всем на борту.

​

На этой неделе йеменец предстал перед судом штата Мичиган. Али, выпивший вина в аэропорту перед инцидентом, однако заявил, что пьет редко, но когда пьет, то «ведет себя не как обычно». Окружной судья Мэтью Ф. Лейтман приговорил его к трем годам лишения свободы условно по статье о воспрепятствовании действиям членов экипажа. В течение этого времени Али запрещено летать самолетами, за исключением случаев поездки к родственникам в родной Йемен или участия в судебном заседании. Он также должен отработать 150 часов на общественных работах.

