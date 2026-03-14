Уфимские врачи спасли жизнь новорожденному с критическим пороком сердца

В Уфе спасли двухнедельного младенца с врожденным пороком сердца

В Уфы врачи спасли двухнедельного младенца с критическим пороком сердца. О результатах операции сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Уникальную операцию провели малышу с транспозицией магистральных артерий — критическим врожденным пороком, при котором аорта и легочная артерия отходят неправильно, а кровь не насыщается кислородом, что грозит летальным исходом.

Сразу после рождения неонатологи стабилизировали малыша препаратами и доставили в реанимацию Республиканского кардиологического центра (РКЦ).

В ходе многочасовой процедуры хирурги выполнили «артериальное переключение» — они переместили сосуды длиной всего 8 мм, восстановив анатомию сердца с микрохирургической точностью, включая перенос коронарных артерий.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное с положительной динамикой, его планируют перевести из реанимации в палату к маме.

