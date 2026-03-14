Ночь в Петербурге побила температурный рекорд 136-летней давности

В Петербурге ночь на 14 марта стала самой теплой за всю историю наблюдений
Температура воздуха в Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 14 марта, достигла около 7 °C и стала самой высокой для этой даты за весь период наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, температура ночью не опускалась ниже +6,7 °C. Таким образом был побит прежний рекорд для 14 марта — +2,6 °C, зафиксированный в 1890 году.

Синоптик также отметил, что в субботу днем в городе может быть установлен новый температурный рекорд. Если это произойдет, то он станет уже четвертым подряд. Ранее максимальная дневная температура 14 марта фиксировалась в 2015 году и составляла +10,6 °C.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Санкт-Петербурге около 10 °C тепла. Скорость юго-восточного ветра не превышает 5 м/с.

До этого синоптик агентства «Метеоновости» рассказала, что в выходные погода Москва побьет очередной температурный рекорд. Согласно прогнозу, климатическая норма будет превышена на 8 градусов, а центр антициклона сначала расположится над севером Казахстана, оставив Москву в периферии, но к концу следующей недели он уже распространит свое влияние на всю территорию до Балтики.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении морозов.

 
