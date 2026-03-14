Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам беспилотников

Отделения международного банка Citibank в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн) подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В результате ударов в зданиях начался пожар.

«В связи с обострением ситуации с безопасностью региональные отделения Citibank объявили о временном приостановлении части своих очных услуг в ОАЭ», — отмечается в публикации.

Как уточняет агентство, в регионе Персидского залива отделения банка в Дубае и Бахрейне считаются крупными центрами по управлению долларовыми операциями нефтяных компаний, суверенных фондов благосостояния и международных корпораций.

Утром 14 марта стало известно, что иранские военные нанесли удар по американскому танкеру у берегов Шарджи (ОАЭ), на судне произошел пожар. Агентство Tasnim прикрепило к публикации фотографию охваченного огнем танкера.

Ранее Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ.

 
