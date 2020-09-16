Песков: стоит прекратить политизировать ситуацию с «Северным потоком — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал западных партнеров не политизировать ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, стоит прекратить упоминать строительство газопровода в контексте какой-либо политизации.

Представитель Кремля добавил, что данный проект является коммерческим и затрагивает как интересы России, так и европейских стран.

Ранее ряд государств заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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