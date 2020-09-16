Россия нарастит объем госдолга до 20% ВВП в ближайшие два года

Объем государственного долга России будет увеличен до 20% ВВП в течение 2021-2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Мы, с учетом дополнительного увеличения государственных заимствований в переходный период, увеличим объем государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП», — заявил Силуанов.

Согласно оценкам Минфина, текущий государственный долг России находится на уровне $516 млрд.

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