В Кремле прокомментировали возможное повышение акцизов на алкоголь и табак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном повышении акцизов на алкоголь и табак, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, каких-либо решений пока не принималось. Он отметил, что Министерство финансов действует сообразно ситуации, сложившейся в результате пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, спровоцированного COVID-19.

«Ведется экспертное обсуждение, действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.

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